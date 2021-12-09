Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Çin modeli’ eleştirisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir etkinlikte yaptığı konuşmada, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Çin modeli hakkındaki açıklamasını eleştirdi.

Davutoğlu, “Çin modeli ile yapılmak istenen Türkiye’nin geniş kitlelerinin, orta sınıflarının yoksullaştırılarak ucuz emek haline getirilmek istenmesidir. Saat başı ücretin 1 dolar 20 sente indiği bir ülkede asgari ücretin 200 doların altına indiği bir ülkede sosyal devletten bahsedilebilir mi? Çin modeli devletten bahsedilir” ifadelerini kullandı.

Sosyal devletin insan onuruna yakışır bir hayat standardını vatandaşlarına taahhüt eden bir devlet olduğunu söyleyen Davutoğlu, “Bugün Türkiye'de en alt yüzde 5’lik grup yılda 5 bin lira ile geçiniyor. Üst yüzde 10, milli gelirin neredeyse yüzde 75-80’ine hâkim. Böyle bir toplumda sosyal devletten bahsedilebilir mi” diye sordu.

“Demokrasi otoriter bir sistemin elinde bir araç olarak kullandığı bir kavram olmamalıdır. O yüzden biz sadece demokrasi demiyoruz, özgürlükçü demokrasi diyoruz” diyen Davutoğlu “Kimse demokrasiye karşı değil. Ama demokratik devletin gerçekten demokratik olması ancak ve ancak özgürlükle taçlanmasına bağlıdır” ifadelerini kullandı.