Gelecek Partisi'nde toplu istifa

Gelecek Partisi'nde Antep’e bağlı Şahinbey ilçesinde toplu istifa gerçekleşti. Şahinbey İlçe Başkanı Yaşar Yapar'ın, İl Başkanı Bekir Öztekin tarafından görevden alınmasına tepki gösteren çok sayıda partili, istifa dilekçesi sundu. Görevden alındığı konuşulan Yapar ise kendisinin daha önceden istifa ettiğini öne sürdü.

İlçe yönetimi istifa etti

Gelecek Partisi Gaziantep İl Başkanı Bekir Öztekin, 11 Ekim 2021 tarihli yönetim kurulu kararıyla Şahinbey İlçe Başkanı Yaşar Yapar'a görevden el çektirildiğini açıklamıştı. Ardından Yaşar Yapar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri birlikte yaptığı basın toplantısında partiden ve görevlerinden istifa ettiklerini söyledi.