Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden ortak Meclis Başkanı adayı

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi, 28. Dönem TBMM Başkan adaylığı için Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'u ortak aday gösterme konusunda anlaşmaya vardı.

Saadet Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kararı duyurdu.

Saadet Partisi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan istişareler neticesinde, Saadet Partimiz ile Gelecek Partisi arasında 28. Dönem TBMM Başkan Adayı hususunda bir mutabakata varılmıştır.

Bu doğrultuda, TBMM başkanlığı için ortak adayımız Antalya Milletvekili Prof.Dr. Serap Yazıcı Özbudun’dur. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."