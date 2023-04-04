Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı: AKP siyasi bir parti değil, cemaattir

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nedim Yamalı, “Şu anda mesela AK Parti, bana göre bir siyasi parti değil, bir cemaattir. 2017’den itibaren, referandumdan sonra AK Parti, artık bir cemaattir” dedi.

Eski AKP'li Yamalı, bugün Ankara Masası Gündem Özel programında gazeteci Gürkan Zengin'in sorularını yanıtladı.

Yamalı, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Demokrasiyle ilgili bizim kanadın sahte bir ilişkisi var. Yani bizim muhafazakar İslamcı kanadın demokrasiyle sahte bir ilişkisi var. Bu, büyük oranda böyleydi. Bir de bizim gibi, bunun içinde bu sahte ilişkiyi gerçek bir tabana oturtmaya çalışan insanlar oldu. Bizim camiada sadece siyasi partiler değil, tarikatlar, vakıflar, dernekler, platformlar, bunların hepsi... Yapı bu.

Anadolu’da kültürel sorunlar var. Osmanlı’ya karşı olan, muhabbet getirdiği Osmanlı’yı yanlış yorumlama, bu dini, İslam’ı, ehli sünneti yanlış yorumlama bunda etkili oldu. Yüz yıllar içinde, dergahlarla sultan arasındaki ilişkiden farklı bir hukuk çıkartıldı. Şu anda mesela AK Parti, bana göre bir siyasi parti değil, bir cemaattir. Cemaati nasıl tanımlıyorsunuz? Tepesinde bir adam, etrafında bir çember, oradan gelen talimatlar; ne oluyor bilme imkanınız yok. 2017’den itibaren, referandumdan sonra AK Parti, artık bir cemaattir.”