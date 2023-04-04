CNN: 'Erdoğan'ın kaderini HDP belirleyecek'

ABD'li medya kuruluşu CNN'de yayımlanan bir yazıda, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde HDP'nin rolüne değinildi.

"Erdoğan'ın siyasi kaderi Türkiye'nin Kürtleri tarafından belirlenebilir" başlıklı yazıda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı kaybedip kaybetmemesi konusunda HDP'nin dengeleri değiştirebileceği ve seçimlerde kritik bir role sahip olduğu belirtildi.

HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmadığı hatırlatılan yazıda, Erdoğan'ın partiyi kapatma çabalarına karşın, HDP'nin etkisinin Türkiye siyasetinde belirleyici etkide olduğu ifade edildi.

Yazıda, HDP'nin Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadığı anımsatılan yazıda, partinin seçimlerde her halükarda önemli nüfuza sahip olacağı kaydedildi.

HDP'nin Erdoğan'la 'karmaşık bir ilişki' içerisinde olduğu belirtilen yazıda, Erdoğan'ın HDP'yle ilk kurulduğu zamanlarda masaya oturduğu, sonrasında karşılıklı ilişkilerin kötüye gittiği belirtildi.