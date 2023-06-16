Gelecek Partili Özdağ'dan Meclis Genel Sekreteri'ne: Sen kimsin ki benim telefonuma çıkmıyorsun?

Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, katıldığı Flash Haber'de bir programda Meclis'in Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun telefonlarına çıkmadığını söyledi.

Duruma sert tepki gösteren Özdağ, "Sen kimsin ki benim telefonuma çıkmıyorsun, utanmıyor musun? Buyurun sayın milletvekilim diyeceksin! Memur... Bana hizmetle görevli. Seçilen de olsa bana dönecek" diye konuştu.

Özdağ programın videosunu sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Erdoğan 'demokrat' olduğu dönemlerde: Seçilmişleri atanmışlara ezdirmeyeceğim, atanmışlar haddini bilecek diyordu. Peki ben ve benim gibi seçilmiş milletvekillerinin telefonuna bile çıkmayan, mesela TBMM’nin Gnl. sekreteri olan kişiye de haddini bildirecek mi?

Seçilmişler eğer ki kendi partisinden ise doğru ezdirmiyor ama o da hepsi için geçerli değil. Erdoğan’ın özel atadığı memurları karşısında kendi seçilmişlerinin bile söz hakkı yok. Devlette teamül de, töre de, saygı da bırakmadınız. Millete tepeden bakan kibirliler sürüsü."