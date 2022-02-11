Gedik Piliç işçisi: 'Survivor’a reklam veriyor ama Survivor’ı biz yaşıyoruz'

Geçtiğimiz hafta sendikacılara pusu girişimi ile gündeme gelen Gedik Piliç’te işçilere sendikal nedenle baskı yapılmaya devam ediyor.

Gedik Piliç’ten soL'a ulaşan bir işçi, patron baskısını ve iş yerinde yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

'Siz parayı çarçur edersiniz diyerek alay eden yöneticiler var'

"Yaklaşık 15 yıldır Gedik Piliç’te çalışıyorum. Sadece ben değil ailemden birçok kişi de burada çalışıyor. Yıllardır alın terimizi döküyoruz ama karşılığını vermeye gelince önümüze sadece bahane sunuluyor. Son iki yıl pandemi, korona salgını diyerek geçti. Maaşlarından şikayetçi olanlara ‘’Şirket sıkıntıda, çoğu yer maaş veremiyor. Beğenmeyen çıksın.’’ dediler. Yılların emeği karşısında gösterdikleri yer kapı oluyor. Demek ki değerimiz bu kadarmış diyoruz.

Bir yandan da şirket sağda solda karlarımızı arttırdık, Çin’e ihracat yapıyoruz, hedefleri tutturduk diye reklam yapıyor. Biz bu işi anlamadık. İşlerine gelince biz bir aileyiz demeyi çok seviyorlar ama bize üvey evlat muamelesi yapıyorlar.

Burada maaşlar bölük pörçük yatıyor. Ayın bir bölümünde bir kısmını yatırırlar, kalan kısmını sonra yatırırlar. Sebebini bilmiyoruz ama sorunca siz parayı çarçur edersiniz diyerek bizle alay eden yöneticiler var. İşçileri salak yerine koymaya çalışıyorlar.

'Sendikacılara saldırmaya çalıştılar'

Bizim canımıza tak etti. Baktık tüm tavuk fabrikaları sendikalı olmuş. Banvit, Bolez, Keskinoğlu, Lezita derken biz de neden olmasın dedik. Lezita’da eylemler olmuş. Tanıdıkları olan arkadaşlarımız vardı biz de onlara ulaşıp sendika ile bağlantı kurduk. Aldığımız ücretler belli, hayat şartları belli. Faturalar, zamlar hepsi ortada, işçiye yapılan muamele ortada. Şuramıza kadar geldi, artık yeter dedik.

Şimdi içerde hummalı bir çalışma var ama baskılar da çok. Sendika muhabbeti çıkınca herkesten e-devlet şifrelerini toplamaya başladı yöneticiler. Aşı kartı çıkaracaklarmış güya. Her yerde kısıtlamalar kalkıyor bunların aklına aşı kartı yeni geldi. Biz gerçek nedenini biliyoruz. Zaten biraz diretince neden istiyorsunuz diye siz nedenini biliyorsunuz diyorlar. Hiçbir arkadaşım vermesin, çoğu da vermiyor zaten. İnsanları ekmeği ile tehdit ediyorlar. Ne istiyorlarsa bize söylesinler biz getiririz, bizi salak yerine koymaya çalışmasınlar artık. Biz zaten bu yüzden sendikaya gittik.

Burada sendikacılara da saldırmaya çalıştılar. Sağ olsunlar onları çağırdık geldiler ama böyle bir olay oldu. Biz bunu yapanları tanıyoruz. Bu olay olunca buraya daha fazla sendikacı geldi, bir anlamda iyi de oldu. Şimdi kim nerde, ne yapıyor belli değil.

'Survivor’a reklam veriyor ama asıl Survivor’ı biz yaşıyoruz'

"Gedik Piliç Survivor’a reklam veriyor ama asıl Survivor’ı biz fabrikanın içinde yaşıyoruz. Reklamlara milyonlarca lira para vereceğine önce işçine iyi bak. Survivordakilerin karnını doyuracağına önce işçinin karnını doyur. Biz bütün arkadaşları Öz Gıda İş Sendikası’na çağırıyoruz. Korkmayın, boyun eğmeyin hepiniz üye olun. Sendikayı buraya sokacağız, mutlaka biz kazanacağız"