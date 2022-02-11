Geçtiğimiz hafta sendikacılara pusu girişimi ile gündeme gelen Gedik Piliç’te işçilere sendikal nedenle baskı yapılmaya devam ediyor.
Gedik Piliç’ten soL'a ulaşan bir işçi, patron baskısını ve iş yerinde yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gedik Piliç işçisi: 'Survivor’a reklam veriyor ama Survivor’ı biz yaşıyoruz'
Gedik Piliç, işçilere baskı ve sendikacılara pusu girişimiyle gündeme gelmişti. Gedik Piliç'te çalışan işçi yaşadıkları baskı ve sıkıntıları soL'a anlattı.
Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta sendikacılara pusu girişimi ile gündeme gelen Gedik Piliç’te işçilere sendikal nedenle baskı yapılmaya devam ediyor.
Gedik Piliç’ten soL'a ulaşan bir işçi, patron baskısını ve iş yerinde yaşadıkları sıkıntıları anlattı.