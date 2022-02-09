Lezita'nın taşeron hamlesi boşa düştü: 'Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz'

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Abalıoğlu Lezita’da geçtiğimiz Ağustos ayında Öz Gıda İş Sendikası’na üye olan işçiler Kod-29'la işten çıkarılmış, örgütlenmenin başladığı bölümlerden yıkama bölümü de taşerona geçirilmişti.

Fabrika önünde ve kentte çeşitli eylemler düzenlenmiş, Öz Gıda İş Sendikası tarafından taşerona geçirilen bölümle ilgili itirazlar yapılmıştı. İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla sendikaya iletilen itirazın sonucuna göre, işlemin muvazaalı olduğu kanaatine varıldığı öğrenildi. Raporda, işçilerin bu yolla sendika üyeliklerinden ayrılmaya zorlandığı belirtilerek, sendika tüzel kişiliğinin faaliyetlerinin cebir, tehdit veya hukuka aykırı başka bir davranışla engellendiği yönünde bir iddianın bulunması halinde sendikanın suç duyurusunda bulunabileceği bilgisi de verildi.

'Tüm işverenlerin kulağına küpe olmalı'

Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün sürece dair açıklamalarda bulundu. Şengün'ün açıklaması şöyle:

"Verilen karar sevindirici. Lezita işçilerine, örgütlenmek için mücadele veren tüm işçilere hayırlı olsun. İşverenler örgütlenme sürecinde taşeronlaşma, işten çıkartma gibi yollara başvurarak örgütlenmeye engel olmaya, işçileri tehdit etmeye çalışıyorlar. Bu sefer kazın ayağı öyle olmadı. Bu tüm işverenlere ders olmalı. Anayasal hakkını kullanarak sendikaya üye olan işçileri tehdit eden tüm işverenlerin kulağına küpe olması gereken bir karar çıktı. Bundan sonraki süreçte şirketin bu hukuka aykırı kararının düzeltilmesi konusunda ve yapılan muvazaalı işlemle ilgili yaptırımların takipçisi olacağız.

Şirketin yetki tespitimize yaptığı itirazın davası görülmeye devam ediyor. İşçilerin ve sendikanın talebi net. Taleplerimiz, işçilerin anayasal haklarına saygı duyulması, sendikalarına verdikleri yetkinin bir an önce tanınması, hukuksuz bir biçimde işinden edilen tüm arkadaşlarımızın işe geri alınması yönünde. Bunun için mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Şu an geçim sıkıntısı altında yaşayan, hakları için, alınteri için mücadele eden tüm emekçilere, sendikalarına sahip çıkan Lezita emekçilerine selamlarımızı iletiyoruz."