Lezita'nın taşeron hamlesi boşa düştü: 'Mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz'

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Abalıoğlu Lezita’da geçtiğimiz Ağustos ayında Öz Gıda İş Sendikası’na üye olan işçiler Kod-29'la işten çıkarılmış, örgütlenmenin başladığı bölümlerden yıkama bölümü de taşerona geçirilmişti.
Fabrika önünde ve kentte çeşitli eylemler düzenlenmiş, Öz Gıda İş Sendikası tarafından taşerona geçirilen bölümle ilgili itirazlar yapılmıştı. İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü aracılığıyla sendikaya iletilen itirazın sonucuna göre, işlemin muvazaalı olduğu kanaatine varıldığı öğrenildi. Raporda, işçilerin bu yolla sendika üyeliklerinden ayrılmaya zorlandığı belirtilerek, sendika tüzel kişiliğinin faaliyetlerinin cebir, tehdit veya hukuka aykırı başka bir davranışla engellendiği yönünde bir iddianın bulunması halinde sendikanın suç duyurusunda bulunabileceği bilgisi de verildi.
'Tüm işverenlerin kulağına küpe olmalı'
Öz Gıda İş Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Göksel Şengün sürece dair açıklamalarda bulundu. Şengün'ün açıklaması şöyle: