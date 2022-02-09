Migros hakları için direnen, zam isteyen 250 işçiyi işten attı!

Migros hakları için mücadele eden, insanca bir ücret talep eden Migros Esenyurt deposu işçilerini işten attı.

Migros'un işten atmalarına tepki gösteren DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, "Bugün idari izinli gösterilen ve içerde olan işçi kardeşlerimiz kapıdaki işten atılan kardeşlerimizle dayanışma gösterdikleri için işten atıldı. Migros 250 işçi kardeşimizi işten attı" dedi.

Acar, “Bizim kölelik ücreti dışında kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu. Asıl Migros düşünsün, asıl Özilhan düşünsün. Biz 20 işçiyle Özilhan’ın evini ona dar ettik, 300 işçiyle bütün ülkeyi ona dar edeceğiz!” ifadesini kullandı.