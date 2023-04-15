Geçiş garantili yollar bayramda paralı olacak

Bütçeye yükleri nedeniyle eleştirilen kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri ile inşa edilen köprü ve otoyollarda bayramda bile yurttaştan geçiş ücreti alınıyor. İktidar bayram nedeniyle köprü ve otoyollarda ücretsiz geçiş hakkı tanırken yap-işlet-devret projeleri ile inşa edilenleri yine kapsam dışında bıraktı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, yurttaş köprü ve otoyolları kullanırsa 500 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalacak. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çanakkale Köprüsü’nden geçen yurttaşlar geçiş ücreti ödeyecek. 1915 Çanakkale Köprüsü ücreti otomobiller için 218.50 lira. Minibüsler için 279.50 lira.