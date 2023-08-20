Geçilsin ya da geçilmesin fark etmiyor: Çanakkale Köprüsü için her gün 500 bin avro ödeniyor

Çanakkale Köprüsü'nde müteahhide günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Ancak köprüden geçen araç sayısı ortalama 11 bin 243'de kaldı.

Sözcü Gazetesin'den Cem Yıldırım'ın haberine göre; Çanakkale Köprüsü için verilen araç geçiş garantisine ulaşılamazken, her gün için köprüden geçmeyen araç sayısı ise ortalama 33 bin 757 oldu. Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu bu yılın başından itibaren müteahhide günlük 500 bin avro ödendiğini açıkladı.

Serdaroğlu “İhalenin yapıldığı yıl olan 2017'de feribotla günlük geçen araç sayısı ise 7 bin 837 idi. Bunu 365 ile çarpınca yıllık geçen araç 2 milyon 860 bin 505 oluyor. Köprünün açıldığı 2022 yılında, günlük geçen araç sayısı 11 bin 243 oldu. Her gün köprüden geçmeyen 33 bin 757 araç için parayı bizler paşa-paşa ödüyoruz. 2023 yılı başından itibaren yandaş müteahhide günlük yaklaşık 500 bin Euro+KDV ödemeye başladık. Devletin yaptığı boğaz köprülerinde KDV oranı yüzde 18, yandaş müteahhitlerin yaptığında yüzde 8… Neden böyle?” dedi.