Geçici ateşkese dakikalar kaldı: 4 günlük 'insani ara' bugün başlıyor

İsrail ile Hamas, rehine takası konusunda anlaştı. Katar Dışişleri Bakanlığı ateşkesin bu sabah 08.00'de başlayacağını duyurdu.

Anlaşmaya göre 13 kişilik ilk rehine grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak. Gazze'ye yönelik insani yardım da ateşkes ile birlikte başlayacak.

Anlaşma kapsamında Gazze'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10 ila 16 saatlerinde durdurulacak.

50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Takas edilecek esir ve mahkumlar, kadın ve çocuklar arasından seçildi.

Serbest bırakılacak tüm sivillerin belirlendiği liste yetkililerle de paylaşıldı.

Hamas da Gazze Şeridine günlük 200 yardım ve 4 akaryakıt tırının gireceğini ifade etti.

İsrail son gün de hız kesmedi: Gazze'de ölü sayısı 14 bin 854'e çıktı

Ateşkes ve esir takasına saatler kala İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmedi.

Birleşmiş Milletler'e ait okula saldırısında 27 kişi öldü. Han Yunus ile Bureyc ve Nuseyrat mülteci kamplarında da 11 kişi öldürüldü.

İsrail'in 48 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 6 bin 150'den fazlasını çocuklar oluşturuyor. Saldırılarda yaralananların sayısı da 36 bini aştı.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi ise kayıp durumda.