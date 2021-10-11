Gebze'de işten çıkarılan Mitsuba işçileri fabrikayı terk etmiyor

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu Japonya sermayeli Mitsuba Otomotiv'de işçilerin sendikal hakları için ve işten çıkarmalara karşı mücadelesi sürüyor.
DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Mart ayında fabrikada çoğunluk yetkisini almıştı. Fabrika yönetimi ise karara itiraz ederek yetkisiz mahkemeye başvurmuş, mahkeme dosyayı yetkili mahkemeye göndermişti. Konunun Ocak 2022'deki duruşmada görüşülmesi beklenirken patron sendikalı işçileri işten çıkarmaya devam ediyor.
İki hafta önce 4 sendikalı işçiyi işten çıkaran fabrika yönetimi, Cumartesi günü de 5 sendikalı işçiyi tazminatsız olarak işten çıkardı.
İşten çıkarılan işçiler fabrikayı terk etmeme kararı aldılar. İşçiler fabrika içinde direnişlerini sürdürürken, Birleşik Metal-İş yetkilileri ve üyeleri fabrika önünde toplanarak içerideki işçilere destek veriyor.
Fabrika önünde toplanan işçiler "Atılan işçiler geri alınsın", "Mitsuba işçisi yalnız değildir", "İş ekmek yoksa barış da yok", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarıyla içerideki arkadaşlarına destek verdi.
Buda Japon firmalarının sendika düşmanlığı yüzü!— BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) October 11, 2021
Şu ana kadar 9 üyemiz işten atıldı.
İşçiler atılan işçiler geri alınana ve işveren sendikayı kabul edene kadar direnisi devam ettirecek.
Kurtuluş yok tek başına,
Ya hep beraber ya hiç birimiz.
Gemileri yaktık
Geri dönüş yok... https://t.co/HWFFvVjDTB
Fabrikayı terk etmeme kararı alan işçiler Mitsuba'da sendika tanınıncaya ve atılan işçiler geri alınıncaya dek direnişlerine devam edeceklerini bildirdi.