Gebze'de işten çıkarılan Mitsuba işçileri fabrikayı terk etmiyor

Buda Japon firmalarının sendika düşmanlığı yüzü!

Şu ana kadar 9 üyemiz işten atıldı.

İşçiler atılan işçiler geri alınana ve işveren sendikayı kabul edene kadar direnisi devam ettirecek.

Kurtuluş yok tek başına,

Ya hep beraber ya hiç birimiz.

Gemileri yaktık

Geri dönüş yok... https://t.co/HWFFvVjDTB