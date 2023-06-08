Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinden 'harem selamlık' pikniğe boykot çağrısı

Kocaeli’nde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi’nde faaliyet yürüten Yeniler Topluluğu ve Seferber Topluluğu tarafından üniversite kampüsünün içinde düzenlenecek olan piknikte, erkek ve kadın öğrencilerin ayrı ayrı oturacağı gündeme gelmiş ve söz konusu etkinlik tepkiyle karşılanmıştı.

Etkinliğe yönelik tepkilerin ardından Gebze Teknik Üniversitesi Yönetimi tarafından, konuya ilişkin açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada söz konusu uygulamanın "farklı görüşlere sahip olma hakkı ve ifade özgürlüğü" olduğu öne sürüldü.

Gebze Teknik Üniversitesi Yönetimi tarafından yapılan açıklamada öne çıkanlar şöyle:

"Gebze Teknik Üniversitesi, özgür düşüncenin ve çeşitliliğin desteklendiği bir akademik kurumdur. Üniversiteler, bilimsel araştırma ve özgür düşünceyi teşvik etmek amacıyla var olan yerlerdir. Üniversite camiasında, farklı düşüncelere, inançlara ve değerlere sahip bireyler bulunur. Bu çeşitlilik, üniversitemizin zenginliğidir ve her bir öğrencimizin bu çeşitliliğin içinde yer alabilmesini önemsiyoruz.

Gebze Teknik Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin farklı görüşlere sahip olma hakkını ve ifade özgürlüğünü saygıyla karşılıyoruz. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin sosyal yaşamlarına müdahale yetkimiz bulunmamaktadır. Öğrenci toplulukları, etkinliklerini 'öğrenci toplulukları yönergesine' uygun şekilde planlamak ile mükellef olup, bu etkinlikleri uygulayış şekilleri kendi sorumluluklarındadır.

Üniversitemizin adının bu şekilde provokatif, manipülatif, gerçeği çarpıtıcı bir şekilde anılması, etkinliğin üniversitenin kendi etkinliği gibi lanse edilmesi kabul edilemez.

Özgür düşünce ve ifade özgürlüğü, üniversite ortamının temel değerlerindendir. Ancak, bu özgürlüklerin kullanımında bireylerin diğerlerine saygı göstermesi ve ayrımcılık yapmaması da birinci önceliğimizdir. Öğrenci kulüpleri de bu değerlere saygı göstermelidir. Üniversite yönetimi olarak, tüm öğrenci kulüplerinde farklılıkları içeren bir ortamın oluşturulmasını her alanda destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Bu doğrultuda, öğrencilerimizin farklılıklarını kabul eden ve çeşitliliği teşvik eden bir üniversite olmaya devam edeceğiz."

Okul öğrencilerinden açıklamaya tepki

Gebze Teknik Üniversitesi Yönetimi'nin açıklamasının ardından, okul öğrencileri söz konusu açıklamaya tepki gösterdi.

GTÜ Öğrencileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bizler eşitlik isteyen GTÜ öğrencileri olarak üniversite yönetiminin Yeniler ve Seferber toplulukları piknik organizasyonunu 'özgürlükler"' çerçevesinde değerlendirip yapmış olduğu açıklamayı kabul etmiyoruz" denildi.

Üniversite öğrencileri, söz konusu piknik için boykot çağrısında bulundu.

GTÜ Öğrencileri tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bizler eşitlik isteyen GTÜ öğrencileri olarak üniversite yönetiminin Yeniler ve Seferber toplulukları piknik organizasyonunu 'özgürlükler' çerçevesinde değerlendirip yapmış olduğu açıklamayı kabul etmiyoruz.

Üniversitemizde haremlik selamlık uygulamaları kapsamında yapılacak olan etkinliğe gitmiyoruz ve üniversite arkadaşlarımızı bu etkinliği boykot etmeye davet ediyoruz.

Şimdi laik, bilimsel çağdaşlık yolunda tüm üniversitlere çağrımızdır ki, sizleri bu sese kulak vermeye, mücadeleyi büyütmeye ve bu boykot çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz."