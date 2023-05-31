Gebze Teknik Üniversitesi'nde harem selamlık piknik

Ramazan ayında kimi üniversitelerde düzenlenen ‘harem selamlık’ iftarların ardından bu kez de Gebze Teknik Üniversitesi’nde erkek ve kadın öğrencilerin ayrı ayrı oturacağı bir piknik düzenlenecek.

BirGün'ün haberine göre; Kocaeli’deki Gebze Teknik Üniversitesi’nde faaliyet yürüten Yeniler Topluluğu ve Seferber Topluluğu tarafından üniversite kampüsünün içinde düzenlenecek olan piknikte, erkek ve kadın öğrencilerin ayrı ayrı oturacağı ifade edildi.

7 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinliğin duyurusunda, şunlar dile getirildi:

“Final sınavları öncesinde aramızdaki bağı kuvvetlendirmek ve tanışmak adına gerçekleştireceğimiz ‘Bahar Pikniği’mize okulumuzdaki tüm öğrenciler davetlidir. Etkinliğimizde ikram olacaktır. Etkinliğimizde erkek ve kızların oturma düzeni hususunda ayrı şekilde yer almasına özen gösterilecektir.”

TÜGVA ile ortak etkinlikler yapmıştı

Seferber Topluluğu daha önce yine üniversitede sadece erkeklere yönelik ‘tanışma toplantısı’ ile gerici Yedi Hilal Derneği’yle de ortak etkinlikler düzenlemişti.

Yeniler Topluluğu ise TÜGVA ve İHH İnsani Yardım Vakfı ile ortak etkinlikler yapmıştı. Seferber Topluluğu’nun ayrıca nisan ayında yine üniversite kampüsünün içinde “Medine usulü iftar programı” başlığıyla bir etkinlik düzenlediği de öğrenildi.