Gebze Kadın Dayanışma Komitesi'nden Farplas işçilerine ziyaret

Gebze Kadın Dayanışma Komitesi, direnişteki Farplas işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu, kadın emekçilerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadın Dayanışma Komiteleri adına söz alan Tuğçe Sezen Gedik, dayanışma duygularını ileterek şöyle konuştu:

"Sevgili arkadaşlar, bizler Kadın Dayanışma Komiteleri olarak bir kez de 8 Mart’ta bu anlamlı mücadelenize omuz vermek için buradayız. Bizler üretenleriz, yaşamın her alanındayız. Onlarsa bizim emeklerimizle zenginleşenler. Bizi açlığa mahkum ederken kendileri lükslerinden ödün vermeyenler.

Biz başımızı yastığa koyduğumuzda ödenemeyen faturalarımızı düşünmekten, sabah okula gidecek çocuğun cebine 3 kuruş harçlığı nasıl koyacağımızı düşünmekten uyuyamıyoruz. Bize bu sefaleti layık görenlerse bize vermedikleri haklarımızla tatillerinden haber yolluyorlar bize.

Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Halkımız olanı alacağız. Sizin yaktığınız ışık bugün 8 Mart mücadelemizi güçlendiriyor. Ama arkadaşlar 8 Mart’ı mücadelemizin zaferiyle kutlayacağımız günler de uzak değil.

Yaşasın kadın dayanışmamız, yaşasın sınıf dayanışmamız, yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz!"