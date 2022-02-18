Farplas işçileri fabrika önünde direnişe devam ediyor

Kocaeli Gebze'de Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan ve otomobil plastik aksamı üreten Farplas fabrikasında işçiler işten atılan arkadaşları ve sendika talepleri için eylemlerini sürdürüyor.

Bugün de fabrika önünde toplanan işçiler "Direne direnişten zafere!" sloganları attı.

Farplas işçileri önceki gün Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu’nun da katılımıyla şirket binasın önünde bir açıklama yapmıştı. Serdaroğlu işçilere verilen sözlerin tutulmadığını belirterek, mücadelenin süreceğini ifade etmişti.