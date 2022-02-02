Farplas işçileri direnişte: Kapı önündeki mücadelemizi zafer alana kadar sürdüreceğiz

Farplas fabrikasında işçiler işten atılan arkadaşları ve sendika talepleri için fabrikada eylem yapmıştı.

Birleşik Metal-İş Sendikası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Farplas işçisinin mücadeleye devam ettiğini belirterek "Farplas işçileri mücadeleye kaldıkları yerden devam ediyor. 2 Şubat Çarşamba günü, saat 10:00'da fabrika önünde buluşuyoruz" dedi.

Direnişe devam eden işçiler fabrika önünde bir araya gelecek.

"Atılan işçiler geri alınsın" pankartının arkasında bir araya gelen işçiler toplanmaya başladı.

"İşçilere değil, patronlara barikat", "İşçiye uzanan eller kırılsın", "Asla teslim olmayacağız", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atan işçiler fabrikaya doğru yürüyüşe geçtiler.

'Kapı önündeki mücadelemiz zafer alanına kadar sürecek...'

Birleşik Metal-İş Gebze 2 nolu Şube Başkanı Necmettin Aydın şu anda bir konuşma yapıyor:

"Bu fabrikada, yaklaşık olarak 15 günden beri işçi arkadaşlarımız önemli bir mücadele veriyor. Bu mücadeleyi yasadan ve anayasadan almış oldukları güç ile veriyorlar. Bu fabrikanın 60 yıllık bir fabrika ve Gebze Organize Sanayi'nin göbeğinde. Biliyorsunuz, 19 ve 20 Ocak tarihlerinde işçi arkadaşlarımız 'Artık geçinmek istiyoruz' diyerek patronun zammına karşı tepki ortaya koydular, görüşmeler gerçekleştirdiler. Yapılan görüşmede patron iyileştirme yapılacağını ve kimsenin zarar görmeyeceğini söylemişti. Biz de Birleşik Metal İş sendikası olarak arkadaşlarımızın yanında olduk. Ancak patron 150 kadar işçiyi işten çıkarttı. Kapı önündeki mücadelemizi zafer alana kadar sürdüreceğiz"