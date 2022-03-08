8 Mart'ta kadınlar sokaktaydı: 'Emekçi kadınlar yalnız ve çaresiz değil!'

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Antalya, Çorlu başta olmak üzere pek çok şehirde çeşitli basın açıklaması ve eylemler yaptı.

'Emekçi kadınlar yalnız değil'

Kadınların Ankara'daki buluşmasının merkezi Sakarya Caddesi oldu. İzmir'de Bayraklı Sevgi Yolu'nda, İstanbul'da ise Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda toplanıldı. Buluşmalarda, çok sayıda sektörden emekçi buluştu.

Kadın Dayanışma Komiteleri adına yapılan konuşmalarda şunlara yer verildi:

"Bugün gericiliği, sömürüyü, yoksulluğu kader deyip kabul etmeyen, fabrikalarda, iş yerlerinde, mahallelerde, üniversitelerde dayanışmayı örgütleyip mücadeleyi büyüten, dün olduğu gibi bugün de sınıfının yanında olan ve direnişlerde en ön saflarda yer alan emekçi kadınların günüdür.

Emekçi kadınlar yalnız değildir, çaresiz hiç değildir! Türkiye’nin birçok ilinde sayısı 100’ü aşan Kadın Dayanışma Komitesi, emekçi kadınların bir araya gelmesi, örgütlenmesi, sömürüye ve şiddete karşı dayanışması için kuruldu. Kadına yönelik şiddetin ve tacizin son bulduğu, devletin ve adalet sisteminin kadını koruduğu, sokaklarında özgürce yürüdüğümüz eşit, özgür ve laik bir ülke için mücadele ediyoruz. Ve mücadelemiz her geçen gün büyüyor. Herkesi bu örgütlü mücadelenin içinde yer almaya davet ediyoruz!

'Yoksulluğa boyun eğmeyeceğiz'

Gelen zamlar yaşamımızın her alanını etkiledi. Ben bekar ve işsiz bir anneyim ve aldığım nafaka ile hem kızımın hem evimin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Fakat zaten kıt kanaat olan geçimimiz şimdi durma noktasına geldi. Hayatımızdan birçok şeyi çıkarma noktasına geldik. Her gün beslenmesine ne koyacağım diye düşünüyorum. Borçlanarak yaşıyoruz. Çocuklarımızın geleceği ve insanca bir yaşam için yoksulluğa boyun eğmeyeceğiz.

'Gençliğin kadınlara sözü sosyalizm olacak'

Evimizde öldürülecek miyim korkusunun, sokaktan evime güvenli bir şekilde varabilecek miyim endişesinin, toplumda hali hazırda var olan öfkenin ilk faturasının kadınlara kesilmesinin sorumlusu bu düzenin sahipleridir. Yoksuluz, ölüyoruz, sizin düzeniniz sürsün diye! Ne kaçmak, ne vazgeçmek ne de boyun eğmek! Bizi ancak direnmek yaşatacak. Gençliğin kadınlara sözü sosyalizm olacak.

'Gelin, bu ülkeyi birlikte kuralım'

Kadın Dayanışma Komiteleri, emekçi kadınların bir araya gelmesi, örgütlenmesi, sömürüye ve şiddete karşı dayanışması için kuruldu. Bizler, ısınmanın, barınmanın, sağlıklı beslenmenin bir hak olduğu, bunlara herkesi kolaylıkla ulaştığı bir ülke için mücadele ediyoruz. İşyerlerinde tüm emekçilerle birlikte sağlıklı koşullarda çalıştığımız, emeğimizin karşılığını aldığımız, tacize, mobbinge uğramadığımız bir ülke için mücadele ediyoruz. Gelin, bu ülkeyi birlikte kuralım."

İstanbul

İstanbul

İstanbul, Beşiktaş

Beşiktaş, Barbaros Meydanı

İstanbul

İzmir

İzmir

İzmir

Tekirdağ, Çorlu

Çorlu

Antalya

Antalya

Eskişehir

Eskişehir

Çanakkale