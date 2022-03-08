Artan krizin ve şiddetin pençesinde 8 Mart: 'Kadınlar üzerindeki bir koruma kalkanı kalktı'

2021 yılında Türkiye’de 280 kadın erkekler tarafından öldürülürken 217 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. İstihdam oranı erkeklerin yarısından daha az olan emekçi kadınların 165’i ise iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Bugün kadınlar, şiddetin, gericiliğin, ayrımcılığın, çifte sömürünün pençesindeyken; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Türkiye’de ve pek çok ülkede sokaklarda, meydanlarda binlerce kişi tarafından kutlanıyor. Kadınlar bugün de mücadelelerine devam ediyor.

Bir gece yarısı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı 2021 Mart ayından bu yana Türkiye'de 329 kadın öldürüldü, yüzlerce kadın ve çocuk şiddete maruz kaldı.

'Kadınlar üzerindeki bir koruma kalkanı kalktı'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Hande Gündoğdu, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin açıklandığı günün ertesi günü 4 kadın öldürüldü. Sözleşme hukuki varlığını sürdürürken bile feshedildiğine ilişkin haberin yayılması bile müstakbel kadın katillerine cesaret vermiş oldu.

Kadınlar üzerindeki bir koruma kalkanı kalktı" dedi. Koruma taleplerine ilişkin özellikle kolluk kuvvetlerinde de bir gevşeme meydana geldiğine dikkat çeken Gündoğdu, "Bir dizi seçim pazarlığı karşılığında belli siyasi partilere, tarikatlara taviz verildi. Kadınların yaşam hakkı bizim açımızdan böyle bir tartışmanın konusu edilemez" diye konuştu.

'Bu düzen ortadan kaldırılmalı'

"İstanbul Sözleşmesi önemli, Türkiye'deki kadınlar için kazanım olan bir sözleşme" diyen TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk ise sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının nedenini belli bir kesimin gericilikle konsolide edilmesi olarak açıkladı.

Doruk, "Türkiye'de de dünyada da kadınların şiddet görmemesinin, öldürülmemesinin temelinde bu düzenin ortadan kaldırılması yatıyor" ifadesini kullandı.

Söyleşilerin tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz: