Gebze Doğalgaz Çevrim Santrali özelleştirildi

Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait 1 adet gaz türbini, 1 adet buhar türbini ve 2 adet atık ısı kazanından oluşan Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali satıldı.

Sözcü'de yer alan habere göre, santralle birlikte mülkiyeti Hazine’ye ait arazinin yüzde 50 hissesi ve bu alan üzerinde kurulu şalt sahası içindeki ekipmanlar da verildi.

İhaleyi 157 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Çolakoğlu Metalurji Anonim Şirketi aldı.

Kocaeli’deki santral 253,40 MWe kurulu gücü ile Türkiye’nin 74. Kocaeli’nin ise 2. büyük enerji santrali.