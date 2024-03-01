Gazze’deki korkunç katliama Meloni bile tepki gösterdi, Erdoğan sessiz

İsrail’in önceki gece Gazze Şeridi’nin kuzeyinde gıda yardımı bekleyen Filistinlilere saldırısında en az 112 kişi öldü, 760 kişi yaralandı.

Birçok ülke devlet ve hükümet başkanı katliamı kınarken Türkiye’den tepki Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasıyla verildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “İsrail, Nabulsi meydanındaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail’in, bu defa yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli biçimde ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir.

İsrail, Gazze’deki askeri operasyona derhal son vermek zorundadır, ancak İsrail Hükümeti bu kararı alabilecek sağduyu ve vicdana sahip değildir.

Tüm dünya, Gazze’de yaşanan zulmün bölgenin de ötesinde küresel yansımaları olacak bir felakete dönüşmek üzere olduğunu görmelidir. Bu çerçevede, İsrail Hükümeti üzerinde etkisi olan tüm kesimleri, Gazze’de yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz.”

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bugün Erdoğan'ın Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir araya geldiğini duyurdu.

Erdoğan'ın katliama ilişkin kamuoyuna yansıyan tek açıklaması bu görüşmede Berdimuhammedov'a İsrail’in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu ifade etmesi oldu. Erdoğan Berdimuhammedov'a bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan’ın işbirliği yapabileceğini ifade etti.

Macron: En güçlü şekilde kınıyorum

Katliamın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron X hesabından bir açıklama yaparak “İsrail askerlerinin sivilleri hedef aldığı Gazze'den gelen görüntüler derin öfke yarattı. Bu silahlı saldırıları en güçlü şekilde kınadığımı ifade ediyor ve hakikat, adalet ve uluslararası hukuka saygı çağrısında bulunuyorum” dedi.

Kolombiya İsrail'den silah alımlarını askıya aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro İsrail’in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırımı kınadığı açıklamasında İsrail’den tüm silah alımlarının askıya alındığını bildirdi.

Petro X hesabından yaptığı paylaşımda “Netanyahu yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinliyi öldürdü. Buna soykırım denir ve dünya güçleri bunu tanımaktan hoşlanmasa da holokostu anımsatır. Dünyanın Netanyahu'yu engellemesi gerekiyor. Kolombiya İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı” ifadelerini kullandı.

Meloni'den 'derin dehşet ve endişe' açıklaması

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün Gazze'de yaşananlarla ilgili dramatik haberi derin bir dehşet ve endişeyle öğrendim” dedi ve İsrail’in olguların dinamiklerini ve bununla ilgili sorumluluklarının tespitinin acil olduğunu kaydetti.

Guterres'ten kınama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise X hesabından yaptığı açıklamada “Perşembe günü Gazze'de 100'den fazla kişinin hayat kurtarıcı yardım ararken öldüğü veya yaralandığı bildirilen olayı kınıyorum. Gazze'deki çaresiz sivillerin, BM’nin bir haftadan uzun süredir yardım ulaştıramadığı kuzeydekiler de dahil olmak üzere acil yardıma ihtiyacı var” dedi.

Borrell: Kesinlikle kabul edilemez

AB Dış İlişkiler Şefi Josep Borrell ise “Gazze'de insani yardıma muhtaç siviller arasında yeni bir katliam haberi beni dehşete düşürdü.Bu ölümler kesinlikle kabul edilemez. İnsanları gıda yardımından mahrum bırakmak ciddi bir Uluslararası İnsan Hakları ihlali teşkil etmektedir. Gazze'ye engelsiz insani erişime izin verilmelidir” şeklinde bir paylaşım yaptı.