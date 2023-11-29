Gazze'de ateşkesin uzaması için görüşmeler sürerken İsrail'den Batı Şeria'da baskın

Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani arayı içeren esir takası anlaşması 48 saatliğine uzatılmıştı. Perşembe sabahı sona erecek olan ateşkesin bir kez daha uzatılması için Katar ve Mısır arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor.

AFP'nin Hamas'a yakın bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Hamas ateşkesi 4 gün uzatmaya hazır olduğunu duyurdu.

Mısır'da El Arabi El Cedid gazetesi Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde ateşkesin iki gün daha uzatılması için ön anlaşmaya varıldığını yazdı. Haaretz'in haberine göre İsrailli yetkililer önerinin incelendiğini söyledi ancak ön anlaşmaya varıldığını teyit etmedi. İsrail hükümeti anlaşmanın uzatılmasının koşulunun Hamas'ın günde en az 10 İsrailli rehineyi serbest bırakması olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan İsrail basını bugün Hamas tarafından serbest bırakılacak rehinelerin listesinin İsrail'e iletildiği haberini geçti.

Hamas'ın dün gece 10 İsrailli, 2 Taylandlı rehineyi serbest bırakmasının ardından İsrail Ofer Hapishanesi'nden ve Kudüs'teki gözaltı merkezinden kadın ve çocuklardan oluşan 30 Filistinli esiri serbest bıraktı.

İsrail ateşkesi ihlal ediyor

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ettiğini duyurdu.

WAFA'ya göre İsrail işgal güçlerinin donanması tarafından Gazze Şeridi sahilinden Han Yunus, El Şati Kampı ve Şeyh Radvan'da bazı Filistinlilerin evlerine füzeler atıldı.

Son üç gün içinde İsrail'in birden fazla kez ateşkes ihlali yaptığı ve El Megazi Kampı'nın doğusunda çalışan çiftçileri hedef alarak bir Filistinliyi öldürdüğü, bir Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail ordusundan Batı Şeria'da Cenin'e baskın

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin'e dün gece başlattığı baskın sürüyor.

WAFA'ya göre İsrail ordusu Cenin kentini ve Cenin Mülteci Kampı'nı "kapalı askeri bölge" ilan etti ve bölgeye yüzden fazla askeri araç ve 7 buldozerle girerek altyapıyı imha etmeye başladı.

İsrail ordusunun Cenin'de evleri bastığı, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı, gerçek mermiyle birçok Filistinliyi yaraladığı belirtiliyor.

Baskında İsrail ordusunca Cenin Devlet Hastanesi, İbn Sina Hastanesi ve Er-Razi Hastanesi de kuşatıldı.

Bölgedeki bir evin ve bir aracın da İsrail'e ait drone'larca bombalandığı, buldozerlerin elektrik ve su altyapısını imha ettiği belirtiliyor.