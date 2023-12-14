Gazze'de açlık artıyor: 'Üç gündür yemek yememiş insanlarla karşılaşıyoruz'

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de açlık her geçen gün artıyor. Günlerdir yemek yemeyen insanların yardım kamyonlarını durdurup aldıkları yiyecekleri orada tükettikleri belirtildi.

Açıklama Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini'den geldi.

Gazze'de insanların yardım kamyonlarını durdurup aldıkları gıdaları hemen orada tükettiklerini belirten Lazzarini "Bu onların ne kadar çaresiz ve aç olduklarını gösteriyor" dedi.

Gazetecilere konuşan Lazzarini "İlk elden tanık oldum. Bir, iki, üç gündür yemek yememiş insanlarla her geçen gün daha fazla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'ye 7 Ekim'den beri üçüncü kez gittiğini aktaran Lazzarini, bölgede durumun hızla ağırlaştığını dile getirdi: "Her geri dönüşümde daha kötüsü olamaz diye düşünüyorum ama her seferinde daha sefalet, keder ve üzüntü görüyorum."

Gazze'nin yaşanılacak bir yer olmaktan çıktığını ifade eden Lazzarini "Refah'ta nüfus bir gecede 4 katına çıktı. Altyapı ve temel ihtiyaçlar yok. Bir milyondan fazla kişinin barınabileceği bir yer değil. Bir depo 30 bin kişiye ev oldu. Aileler sadece battaniyeler ve plastik örtülerle ayrılmış daracık alanlarda yaşıyor" diye belirtti.

UNRWA'nın Gazze'nin kuzeyine neredeyse hiç erişimi olmadığını da ifade eden Lazzarini, Gazze'de faaliyet göstermelerinin giderek daha da imkansız hale geldiğini kaydetti.

Lazzarini Gazze'de insanların kendilerini uluslararası toplum tarafından ihanete uğramış ve terk edilmiş hissettiklerini söyledi.