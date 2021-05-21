Gazze Şeridi'ndeki ateşkes yürürlüğe girdi: Filistin'de kutlamalar var

İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları arasındaki ateşkes Cuma günü yerel saatle 02.00'de yürürlüğe girdi.

Gazze Şeridi'nde direnişin zaferi kutlanırken, Ramallah'ta ise çatışmaların sona ermesi için Filistin bayraklarıyla yüzlerce kişinin sokaklara çıktığı bildirdi.

Ateşkes, Mısır’ın aktif arabuluculuğu altında sağlandı. Perşembe günü, İsrail güvenlik kabinesi özel oturumunda tek taraflı ateşkesi kabul ederken, Hamas Kahire'nin arabuluculuğuyla ateşkesi kabul etti.

Mısır devlet televizyonuna göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El Sisi, ateşkesi izlemek üzere Filistin ve İsrail'e iki heyet gönderilmesi için Perşembe günü talimat verdi. Mısırlı diplomatlar Ramallah'ta ve Tel Aviv'de konuşlanacak. Mısır elçileri, anlaşmaların uygulanmasının yanı sıra istikrarın kalıcı olarak korunmasını mümkün kılacak sonraki adımlara ilişkin tartışmaları izleyecek.

İsrail'in Şeyh Cerrah mahallesinde oturanları Yahudi yerleşimciler lehine zorla evlerinden atmak için harekete geçmesi polis ve İsrailli sokak çetelerinin Kudüs El Aksa Camisi'ne saldırısı takip etmişti. Olay Gazze'den misillemeyi tetiklerken, geçtiğimiz hafta Pazartesi'den itibaren İsrail düzenli olarak bombalamaya başlamış, Batı Şeriya'daki eylemlere karşıysa gerçek mermilerle saldırmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ateşkesin yürürlüğe girmesini takiben yaptığı açıklamada İsrail saldırılarında 233 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1700'ün üstünde kişininse yaralandığını bildirdi. Ölenlerin en az 60'ı çocuklardan oluşuyor.

İsrail tarafıysa Hamas tarafından atılan roketlerden dolayı 12 kişinin öldüğünü açıkladı.