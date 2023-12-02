Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Tayeh, İsrail saldırısında yaşamını yitirdi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine düzenlediği saldırıda Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh ile bazı aile fertleri hayatlarını kaybetti.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya'nın El-Faluce bölgesine düzenlediği saldırılarda Tayeh'in evi hedef alındı.

Saldırıda, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Tayeh, büyük oğlu Sufyan ve bazı aile fertleri hayatlarını kaybetti.

Sufyan Tayeh kimdir?

Teorik fizik ve uygulamalı matematik alanında profesörlüğe sahip olan Sufyan Tayeh, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü'ydü. Tayeh aynı zamanda Filistin'de, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri Kürsüsü sahibi olarak atanmıştı.