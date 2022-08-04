Gazprom: Yaptırımlar gaz türbini teslimatını imkansız hale getirdi

Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları devam ederken, Rus enerji tekeli Gazprom, 27 Temmuz’da Avrupa'ya gaz akışının sağlandığı Kuzey Akımı boru hattında bakım çalışmaları başlattığını duyurmuştu. Gazprom tarafından yapılan açıklamada, gaz krizinin devam edeceği sinyali verildi.

Kuzey Akımı boru hattının Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens gaz türbinin bakım için Kanada'ya gönderildiğini ancak teslim alınamadığını aktaran Gazprom, "Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırımları ile Siemens şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle türbin motorunun Portovaya'ya teslimatı imkansız" yorumunu yaptı.

Gazprom, 27 Temmuz'da Kuzey Akım 1 boru hattının Portovaya kompresör istasyonunda bakım çalışması başlatmış, boru hattından Avrupa'ya gaz akışı yüzde 20 seviyelerine kadar gerilemişti.

Bakım için Kanada'da bulunan türbin Rusya'nın taleplerine rağmen "yaptırımlar" gerekçesiyle teslim edilmemişti. Gazprom, türbinin hala teslim edilmemesi nedeniyle Portovaya'da şu an sadece 1 türbin motorunun çalıştığını açıklamıştı.