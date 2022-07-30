Gazprom Letonya'ya doğalgaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından yapılan açıklamada, sevkiyatla ilgili şartları yerine getirmediği gerekçe gösterilerek Letonya’ya gaz sevkiyatının durdurulduğu bildirildi. Söz konusu ihlalin ayrıntısı verilmedi.

Gazprom'un açıklaması, bu hafta enerji şirketi Latvijas Gaze'in Başkanı Aigars Kalvitis'in, ülkesinin Rusya'nın ruble ile ödeme talebini reddetmesine rağmen Rus doğalgazını almaya devam ettiğini ve ruble yerine avro olarak ödeme yaptığını söylemesinin ardından geldi. Kalvitis, "Latvijas Gaze gaz alıyor, ancak Gazprom'a ödeme yapamadığımız için Gazprom'dan gaz almıyoruz. Bir tedarikçimiz daha var" demişti.

Rusya ruble ile ödeme talep etmişti

Rusya, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle kendilerine uygulanan yaptırımların ardından Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Rus gazı için ruble ile ödeme yapılmasını istemişti.

Daha önce de Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğalgaz sevkiyatları durdurulmuştu. (İHA)