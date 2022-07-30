Ali Koç: Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz, Ukrayna Büyükelçisi bizden özür dilemeli

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Maçta Ukrayna ekibinin golü sonrası Fenerbahçe tribünlerinden Putin lehine tezahüratlar yükselmiş, konu gündem olmuştu.

Yaşananlara ilişkin bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağım. Ukrayna Büyükelçisi’nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydonoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız" dedi.