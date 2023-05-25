Gazprom tarafından satın alınacağı iddia edilmişti: BOTAŞ'tan açıklama

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), şirketin Rus petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom tarafından satın alınacağına yönelik iddialara dair açıklamada bulundu.

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddia yalanlanarak, "BOTAŞ'ın Gazprom Şirketi dahil olmak üzere herhangi bir ülke veya şirkete satılması/devredilmesi iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

BOTAŞ'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada öne çıknalar şöyle:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında, BOTAŞ'ın Rus petrol ve doğal gaz şirketi Gazprom tarafından devralınacağına dair asılsız iddialar yer almaktadır. Söz konusu iddialar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Bahse konu haber ve içeriklerde yer aldığı haliyle, Türkiye’nin enerji sektöründeki öncü kamu kuruluşu olan BOTAŞ'ın Gazprom Şirketi dahil olmak üzere herhangi bir ülke veya şirkete satılması/devredilmesi iddialarının gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır.

Enerji sektöründe spekülatif ve olumsuz etki yaratma amacı taşıyan, herhangi bir dayanağı olmayan, tamamen asılsız bu iddialara itibar edilmemesini, bu mesnetsiz iddialara karşı tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."