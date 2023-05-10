BOTAŞ’ın LNG hamlesi ne anlama geliyor?

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca düzenlenen 2023 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre teşvik belgesi verilen en yüksek bedelli yatırım, BOTAŞ Trading IC Ankara Şubesi’nin yıllık 180 bin metreküp kapasiteli Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) projesi oldu. 8,1 milyar TL bedelli projeye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yatırım teşviki sağlanacak.

İhale Kanunu ve Sayıştay denetiminden azade

BOTAŞ Trading IC, İngiltere’nin Jersey Adaları’nda kurulan bir şirket. BOTAŞ’ın sahibi olduğu şirketin yurtdışında kurulmuş olmasının en büyük sebebi kamu ihale süreçlerinden ve Sayıştay denetimlerinden kurtulmak. Yani harcamalarını sorgusuz sualsiz yapabilmek.

Türkiye Varlık Fonu portföyünde yer alan bir kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) olan BOTAŞ’ın 8,1 milyar TL tutarındaki bu yatırımı neden Jersey Adaları’ndan yapacağını ise tahmin etmek zor değil. Sorgusuz sualsiz verilecek ihaleler, denetimsiz harcanacak milyonlar…

FSRU gemisi nedir?

FSRU “Floating Storage and Regasification Unit” yani “Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi” deniz yoluyla gelecek sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) depolanmasını, depolanan LNG'nin gazlaştırılmasını ve yüksek basınçla ana iletim hattına iletilmesini sağlıyor. Yapılacak bu yatırımla Türkiye’nin LNG giriş kapasitesi artırılacak.

LNG ithalatının artması ABD’ye yarıyor

LNG giriş kapasitesinin artması Türkiye’nin doğalgaz ithalatında LNG tedarikçileri ile ticaretini artırmasını sağlayacak. LNG piyasasında ise en hızlı yükselen ihracatçı ABD. Dünya’da Katar ile birlikte en büyük LNG ihracatçısı konumuna gelen ABD, Türkiye’nin LNG ithalatındaki payını da arttırıyor.

Yeni arz girişi, yeni bağımlılıklar

Türkiye’nin doğalgaz girişlerini artırması bir yandan tedarikçilerini çeşitlendirmesini sağlayabilecekken enerjide alınan kararlarla yeni bağımlılık ilişkileri yaratılıyor. Yıllardır doğalgazda Rusya eksenine bağımlılık sorununu çözemeyen hükümet şimdi LNG üzerinden ABD ile yeni bir bağımlılık yaratma eğilimi gösteriyor.

Türkiye’nin dışarıdan aldığı spot LNG ithalatında ABD’nin payı 2018’de yüzde 9 seviyelerindeyken, 2019’da yüzde 25, 2020 yılında yüzde 37 ve 2021 yılında ise yüzde 69'a çıktı.