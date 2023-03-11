BOTAŞ çağrısı: 'Enerjide özelleştirme ve serbestleşmeye geçit verilemez'

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AKP iktidarının Meclis'e sunduğu Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile ilgili özelleştirme adımlarını öngören yasa değişikliği teklifinin geri çekilmesini istedi.

BOTAŞ'ta yapılandırma gerekçesiyle yapılmak istenen düzenlemelerin kabul edilemez olduğunu söyleyen Barut, "Doğalgaz piyasasının serbestleştirilmesi ve sektörde kamunun rolünün küçültülmesi, özel sermayenin inisiyatifinin arttırılması ve BOTAŞ'ın yeniden yapılandırılarak özelleştirilmesinin önünün açılması girişimlerini reddediyoruz" dedi.

Meclis Başkanlığı'na AKP milletvekillerinin oylarıyla sunulan "Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" içindeki BOTAŞ ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını paylaşan Barut, "Sunulan kanun teklifi ile BOTAŞ için parçalanma süreci işletilecek. Doğalgazda serbestleşmenin ve özel sektörün payının arttırılması, kontrol ve denetimin piyasaya bırakılması, enerjide arz güvenliği sorunları demektir. Bölünerek özelleştirilmek istenen stratejik önemdeki BOTAŞ'ın yok edilmesine halkımız da biz de izin veremeyiz" diye konuştu.

'Yasa teklifi geri çekilmelidir'

Meclis'e sunulan BOTAŞ ile ilgili yasal düzenleme teklifinin geri çekilmesini isteyen Barut, şunları kaydetti:

"Doğalgaz piyasasının serbestleştirilmesi ve sektörde kamunun rolünün küçültülmesi, özel sermayenin inisiyatifinin arttırılması ve BOTAŞ'ın yeniden yapılandırılarak özelleştirilmesinin önünün açılması girişimlerini reddediyoruz. Enerji politikalarında inisiyatif, kar hırsı ile hareket eden özel sektöre bırakılamaz. BOTAŞ gibi stratejik kuruluşlar yok edilemez. Öncelikle BOTAŞ'ın iletim, ticaret, depolama ve LNG alanlarının kamuda kalması gerekiyor. BOTAŞ'ın ülkemizdeki kamu olarak dengeleyici iç piyasa payının da korunması şarttır. Seçim sürecinde stratejik kuruluşları elden çıkarmaya çalışan iktidar ülkemizin enerji güvenliğini tehlikeye atacak girişimlerle akıl almaz bir adım atmaya çalışıyor. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, yasa teklifi geri çekilmelidir."