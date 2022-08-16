Gazprom: Doğalgaz fiyatları 4 bin doları aşabilir

Rus enerji tekeli Gazprom, Avrupa spot piyasasında doğalgaz fiyatının 2 bin 500 dolar barajını aştığını belirterek, “Muhafazakar tahminlere göre eğer bu eğilim devam ederse, fiyatlar kışın bin metreküpte 4 bin dolar seviyesini geçecek” açıklamasında bulundu.

Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın başından bu yana doğalgaz üretim ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş gösterdi.

Ön verilere göre, şirketin doğalgaz üretimi bu dönemde yüzde 13,2 gerileyerek 274,8 milyar metreküp seviyesine düştü.

Açıklamada, Gazprom’un Çin’e ihracatının arttığı belirtilirken, toplam hacme ilişkin bilgi paylaşılmadı.