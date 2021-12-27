Gazprom: Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik edilmediğine dair iddialar asılsız

Gazprom Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Rusya'nın Avrupa'ya kasıtlı olarak yeterli gaz tedarik etmediğine dair iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

‘Asılsız, kabul edilemez ve yalan...’

Sputnik’te yer alan habere göre, Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Kupriyanov, "Rusya ve Gazprom'a yöneltilen, Avrupa pazarına kasıtlı olarak yeterli miktarda gaz tedarik etmediklerine ilişkin tüm iddialar asılsız, kabul edilemez ve yalan. Diğer bir ifadeyle, bunlar bir çuval dolusu yalan" ifadelerini kullandı.

Gazprom'un mevcut sözleşmelerin koşulları dahilinde Avrupa'ya ek gaz kapasiteleri sunmaya hazır olduğunu kaydeden Kupriyanov, bu tedariklerin maliyetlerinin spot pazar fiyatlarından düşük olacağını ifade etti.

‘Almanya ve Fransa öngörülen kapasiteleri aştı’

Batı Avrupa'daki tüm sorunların Avrupalılar tarafından çıkarıldığını ve onların bundan dolayı Gazprom'u suçlamaması gerektiğini söyleyen Kupriyanov, Almanya ve Fransa gibi bazı ülkelerin 2021 yılı sözleşmesinde öngörülen kapasiteleri aştığını ancak ek tedarik talebinde bulunmadığını dile getirdi.

Öte yandan, geçen hafta Gazprom, Yamal-Avrupa boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğalgaz akışını bir kez daha durdurmuş ve Avrupa'da gaz fiyatlarında yeni zirve yaşanmıştı.

Yıllık basın toplantısında Gazprom'un geçen hafta Yamal-Avrupa boru hattında kapasite rezerv etmediğini, zira alıcılardan talep gelmediğini belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise "Şu anda Yamal-Avrupa hattındaki gaz, Almanya'dan Polonya'ya geri pompalanıyor, ardından Ukrayna'ya gönderilebilir. Bu da, Avrupa'da gaz açığına ve fiyatların yükselmesine yol açıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.