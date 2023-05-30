Gaziosmanpaşa’da CHP bürosuna silahlı saldırı düzenlendi

Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Mahalle Temsilciliği bürosuna silahla ateş açıldı. Gaziosmapaşa Kaymakamlığı, saldırının motorlu iki şahıs tarafından yapıldığını ve büroya beş el ateş edildiğini açıkladı.

Konuya ilişkin Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 11.00 sıralarında ilçemiz Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Mahalle Temsilciliği Bürosu’na silahla ateş açıldığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedi olarak sevk edilen güvenlik güçlerimizce çevredeki kamera kayıtları incelenmiş; olayın 29.05.2023 Pazartesi günü saat 22.40 sıralarında motorlu iki şahıs tarafından büronun kepenklerine (5) el ateş edilmek suretiyle gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."