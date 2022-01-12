Gaziosmanpaşa'da bir kadın silahla vuruldu

Gaziosmanpaşa'da bir kişi otomobiliyle, eski sevgilisinin kullandığı aracın önünü kesip kurşun yağdırdı.

Olayın ardından, direksiyon başında kanlar içinde kalan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Y.V. isimli şahıs 34 DBB 602 plakalı otomobille eski sevgilisi T.D.’nin kullandığı 34 HC 7279 plakalı aracı takip etmeye başladı.



Bir süre sonra Y.V. kullandığı araçla T.D.’nin otomobilinin önünü keserek aracından inip tabanca ile ateş etti. Açılan ateş sonucu T.D. kanlar içerisinde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayı duyan çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise direksiyon başında yaralanan kadını yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Saldırgan erkek Y.V.'nin, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)

