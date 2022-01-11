'Katledilen Raziye Oskay 5 yıldır tehdit ediliyordu'

Mersin'de yaşayan Raziye Oskay, dün eski nişanlısı Barış Can Uçuk tarafından sokak ortasında silahla canice öldürüldü.

Oskay’ın cenazesi bugün memleketi Tarsus Nacarlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

'Yaklaşık 5 yıldır tehdit ediliyordu'

Cinayetin ardından Raziye’nin yakınlarıyla görüşen Karaduvar Kadın Dayanışma Komitesi, Raziye'nin yaklaşık beş yıldır Barış Can Uçuk tarafından taciz ve tehdit edildiğini öğrendi.

Çeşitli suçlardan yargılanmış

Katilin Raziye’nin evine defalarca silahla saldırdığını, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan ağır ceza mahkemesinde yargılandığını belirten Karaduvar Kadın Dayanışma Komitesi, Barış Can Uçuk'un 1,5 ay kadar da tutuklu kaldığını belirtti.

Uzaklaştırma kararı bulunuyormuş

Dava sonrası da Barış Can Uçuk'un tehdit ve benzeri eylemlerinin sürekli devam ettiği ortaya çıkarken Uçuk'un şikayet edildiği ve uzaklaştırma kararlarının bulunduğu ancak buna rağmen Raziye Oskay'ı öldürdüğü anlaşıldı

Karaduvar Kadın Dayanışma Komitesi, "Raziye Oskay’ın ailesine, tüm sevdiklerine sabır ve baş sağlığı dileriz" derken, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından da Raziye Oskay'ın ölümüyle ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

'Uzun yıllar baskı, taciz ve tehdit altında yaşadı'

Açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Raziye Oskay, uzun yıllardır baskı, taciz ve tehditler altında her gün ölmekten korkan, her gün işe giderken önünü arkasını kontrol eden, yanına yaklaşan her yabancıya şüphe ve korku ile bakan, kısacık ömrünü hep öldürülme korkusu ile geçiren henüz 24 yaşında gencecik bir kadındır.

Bundan 5 yıl önce 2017 yılında da aynı kişi Raziye’nin evine silahla saldırmış, kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal gibi suçlardan ağır ceza mahkemesinde yargılanmış ve 1,5 ay kadar tutuklu kalmıştır.

Dava sonrası da failin tehdit ve benzer eylemleri sürekli devam etmiş; davalar, şikayetler, uzaklaştırma kararları faili durdurmamış ve geçtiğimiz yıllarda Raziye, can korkusu ile son çare olarak izini kaybettirmeye karar vermiş, her türlü telefon vs gibi şahsi bilgilerini değiştirerek İstanbul iline yerleşmiş ve orada çalışmaya başlamıştır. Ancak fail bir süre sonra Raziye’yi orada da bulmuş ve iş yerine gidip gelmeye başlamıştır. Bu şahıstan kaçamayacağını anlayan Raziye en azından ailesi ile yaşamak üzere Mersin iline dönüş yapmıştır.

'Uzaklaştırma kararlarını hep ihlal edildi'

Geçen yıl yani 2021 yılı içinde failin artan eylemleri nedeniyle tarafımızca yeniden şikayetçi olunmuş olup cinsel saldırı, şantaj ve tehdit suçlarından halen soruşturması devam eden bir savcılık dosyası daha vardır. Bu dosyada fail adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, serbest kaldıktan sonra uzaklaştırma kararlarını hep ihlal etmiş, her gün Raziye’nin iş yerine gelmiş, her gün tehdit mesajları atmaya devam etmiştir. Bu vahim durum ve delilleri sunmak sureti ile adli kontrol kararlarına itiraz edip Raziye’nin artık can güvenliği olmadığı yönünde dilekçeler vermişsek de ne yazık ki fail tutuklanmamıştır.

Geldiğimiz noktada ise fail hiçbir zaman durmak bilmemiş ve gencecik bir kadını, Raziye’yi sokak ortasında katletmiştir. Kadına yönelik şiddetin engellenmesi, faillerin en yüksek cezaları alması, gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması ve kadınların tüm hukuki kazanımlarına sahip çıkılması noktasında sonuna kadar mücadele edeceğiz."