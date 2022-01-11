'Katledilen Raziye Oskay 5 yıldır tehdit ediliyordu'

Mersin'de yaşayan Raziye Oskay, dün eski nişanlısı Barış Can Uçuk tarafından sokak ortasında silahla canice öldürüldü.
Oskay’ın cenazesi bugün memleketi Tarsus Nacarlı Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
'Yaklaşık 5 yıldır tehdit ediliyordu'
Cinayetin ardından Raziye’nin yakınlarıyla görüşen Karaduvar Kadın Dayanışma Komitesi, Raziye'nin yaklaşık beş yıldır Barış Can Uçuk tarafından taciz ve tehdit edildiğini öğrendi.
Çeşitli suçlardan yargılanmış
Katilin Raziye’nin evine defalarca silahla saldırdığını, "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi suçlardan ağır ceza mahkemesinde yargılandığını belirten Karaduvar Kadın Dayanışma Komitesi, Barış Can Uçuk'un 1,5 ay kadar da tutuklu kaldığını belirtti.
Uzaklaştırma kararı bulunuyormuş
Dava sonrası da Barış Can Uçuk'un tehdit ve benzeri eylemlerinin sürekli devam ettiği ortaya çıkarken Uçuk'un şikayet edildiği ve uzaklaştırma kararlarının bulunduğu ancak buna rağmen Raziye Oskay'ı öldürdüğü anlaşıldı
Karaduvar Kadın Dayanışma Komitesi, "Raziye Oskay’ın ailesine, tüm sevdiklerine sabır ve baş sağlığı dileriz" derken, Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından da Raziye Oskay'ın ölümüyle ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
'Uzun yıllar baskı, taciz ve tehdit altında yaşadı'
Açıklamanın bir bölümü şöyle: