Gaziantep’te Zafer Bayramı kutlamasında valiye tepki

Gaziantep’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında Vali Davut Gül ile görüşme talebi reddedilen bir vatandaşın tepkisi damga vurdu. Öfkeli vatandaş, “Rantçılar istismarcılar bu kadar olmaz. Fakirin fukaranın 40 yıllık 50 yıllık emeğini al, zenginlere holdinglere peşkeş çekin. Adaletsizler, hukuksuzlar, rantçılar, israfçılar” ifadelerini kullandı.

Güney'in Sesi gazetesinde yer alan habere göre, Gaziantep’te protokolünde bulunduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı sonunda bir vatandaş Vali Davut Gül ile görüşmek istedi. Vatandaş, konuşmaya başladığı esnada Vali Gül’ün alandan ayrılmasına tepki gösterdi. Polis tarafından uzaklaştırılmak istenen vatandaş, “Rantçılar istismarcılar bu kadar olmaz. Fakirin fukaranın 40 yıllık 50 yıllık emeğini al zenginlere holdinglere peşkeş çekin. Bu mudur adalet bu mudur hukuk. Adaletsizler, hukuksuzlar, rantçılar, israfçılar” diyerek bağırdı. Polis tarafından ağzı kapatılarak susturulmak istenen vatandaş, “Mazlumun sesini kısmayın zalimin sesini kısın” dedi.