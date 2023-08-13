Gaziantep'te otomobilden çevreye ateş açıldı: 2'si ağır 8 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobilden tüfekle çevreye ateş edilmesi sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Bozoklar Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler bir otomobilden çevrede bulunan vatandaşlara av tüfeğiyle ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AA'nın haberine göre polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan olayın mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında çıkan tartışmanın ardından uyuşturucu sattığı belirtilen bir kişinin mahalleliye ateş açması sonucu yaşandığı belirtiliyor.