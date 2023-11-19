Gaziantep'te KYK yurdunda asansör 'kazası'

Aydın'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı öğrenci yurdunda Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan asansör faciasının ardından KYK yurtlarında asansör "kazaları" yaşanmaya devam ediyor.

Bugün Gaziantep Abdülkadir Güllüoğlu KYK Yurdu'nda öğrencilerin kullandığı asansör düştü.

Abdülkadir Güllüoğlu KYK Yurdu B Blok'taki asansör arızasının bir haftadır devam ettiğini söyleyen öğrenciler bugün asansörün dördüncü kattan önce zemin kata, sonra da -1'inci kata düştüğünü söylediler.

Asansördeki 7 öğrenciden birinin çenesinin kilitlendiği, bir öğrencinin de baygınlık geçirdiğini ifade eden öğrenciler olay sonrası yaşananları protesto ettiler.

"Susma sustukça sıra, sana gelecek", "Katil KYK" sloganları atan öğrenciler daha sonra yurt yönetimiyle görüştüler.