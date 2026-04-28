Gaziantep'te Küba ile dayanışma gecesi: İnsanlığın vicdanı için güneş topluyoruz

Gaziantep’te Karataş Öykü Park Davet Salonu'nda Küba Dostluk ve Dayanışma Gecesi düzenlendi.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Öğretmen İnisiyatifi, Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), Gaziantep Çepnileri Derneği, Tilkiler Köyü Derneği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) işbirliğiyle hayata geçirilen etkinliğe yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Gecede emperyalist ablukaya karşı Küba'ya destek amacıyla bir de dayanışma kermesi kuruldu. El yapımı mezeler, içecekler, tasarım takılar ve çantaların sergilendiği kermesten elde edilen tüm gelir, dayanışma kampanyasına aktarıldı.

José Martí Küba Dostluk Derneği, ABD ablukası nedeniyle enerji krizi yaşayan Küba ile dayanışma amacıyla "Küba’ya Güneş Topluyoruz" kampanyası yürürütüyor. Kampanya kapsamında toplanacak bağışlarla, Santa Clara'daki üç hastaneye güneş enerjisi sisteminin altyapısı kurulacak.

'Ablukaya karşı Küba'ya güneş toplayalım'

Etkinlikte konuşan José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan, ABD'nin dayattığı ağır ablukaya rağmen Küba’nın sağlık ve eğitim alanında dünyaya örnek olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Pandemi döneminde kendi aşılarını üreten Küba’nın, Afrika’dan Filistin’e uzanan enternasyonalist tıbbi yardımlarına dikkat çeken Özkan, insanlığın vicdanını temsil eden Küba için güneş topladıklarını belirterek tüm Gaziantep halkını bu dirençli ülkeyi daha yakından tanımaya ve dayanışmayı büyütmeye davet etti.

Kadın Dayanışma Komiteleri adına söz alan Zeynep Göçmen ise Küba’daki eşitlikçi toplumsal yapıda kadınların öncü ve direnişçi rolüne işaret ederek, Küba halkının onurlu mücadelesinin her zaman yanında olacaklarının altını çizdi.

José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan

Eğitim emekçileri Küba'nın yanında

THTM Öğretmen İnisiyatifi adına konuşan Osman Ulaş, yakın zamanda Küba’ya yaptıkları ziyaretten kesitler içeren özel bir video ve fotoğraf kolajını katılımcılarla paylaştı.

Türkiye’deki eğitim emekçilerinin piyasacı kuşatma altında yaşadığı zorluklara değinen Ulaş, 15 Nisan'da Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen okul saldırısını kınadı. Ulaş'ın konuşması, emperyalizme karşı direnişin simgesi olan "Yankee no, Cuba si" sloganıyla tamamlandı.

Dayanışma büyüyor

Gecede söz alan kurum temsilcilerinden Gaziantep Çepnileri Derneği Başkanı Fidel Zülfikar Aslan, bunun sadece bir enerji kampanyası değil, halkların kardeşliğine, emeğe ve insan onuruna sahip çıkma çağrısı olduğunu dile getirdi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Erkek de Küba’nın dünya emekçilerine verdiği umudun hiç sönmemesi için mücadeleye ve dayanışmaya omuz vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kurum temsilcilerinin konuşmalarının ardından etkinlik müzik dinletisiyle devam etti. Sahne alan müzik grupları, Küba halk müziklerinden direniş şarkılarını katılımcılarla birlikte seslendirdi.