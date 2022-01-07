Gaziantep'te kadın cinayeti: Nurcan Kartal eşi tarafından öldürüldü

Gaziantep Şahinbey’e bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde, sabah saatlerinde Nurettin Kartal ve Nurcan Kartal'ın seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren sağlık ekipleri ağır yaralı vaziyette buldukları Nurcan Kartal’ı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nurcan Kartal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere götürüldüğü Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Gözaltına alınan Nurettin Kartal’ın Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (ANKA)