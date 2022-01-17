Gaziantep'te eğitime bir gün ara verildi

Gaziantep’te yarın beklenen yoğun kar yağışı öncesinde okullar ve rehabilitasyon merkezleri için bir günlük tatil kararı alındı. Vali Davut Gül, öğrencilerin sağlığı için alınan kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

Gaziantep’te yarın beklenen yoğun kar yağışı öncesinde okullar için bir günlük tatil ilan edildi. Vali Davut Gül, öğrencileri sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Okullar, rehabilitasyon merkezleri için yarın tatil ilan edildiğini aktaran Gül, engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, yarın sabah 07.00 sıralarında başlaması beklenen yoğun kar yağışının Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.