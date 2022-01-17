İBB'den İstanbul'da kar uyarısı

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.

Meteoroloji'nin haftalık tahmin raporuna göre, yarın ülkenin büyük bölümünde yağışlı hava görülecek. Yağışların İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar, batı kesiminde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

İstanbul'da çarşamba kar var

İstanbul'da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü ise kar yağıışı bekleniyor. Kentte kar yağışının iki gün ara vermesi sonrası cumartesi yeniden görüleceği tahmin ediliyor.

Perşembe gününden itibaren tekrar artacak sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek.

Ongun yarın sabah için uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun da, Twitter'dan yaptığı paylaşımda yarın sabah için uyarıda bulundu.

"AKOM verisine göre Salı sabahı İstanbul genelinde hava sıcaklığı daha da düşerek yer yer sıfırın altına inecek" bilgisini paylaşan Ongun, "Soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı İBB ekiplerimiz teyakkuzda olacak, vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız" ifadelerini kullandı.