Gaziantep'te iş cinayeti: Kafasına kalas düşen işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrika inşaatının şantiyesinde 11 Kasım’da meydana gelen olaya göre şantiyede çalışan 5 çocuk babası Bostan Eser’in (47) kafasına kalas düştü.

Memleketi Hatay’dan çalışmak için gelen ve ağır yaralanan inşaat ustası Eser’e ilk müdahaleyi şantiyedeki iş arkadaşları yaptı. Olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Eser, yoğun bakıma alındı.

3 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Eser, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Eser’in cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileye teslim edilen işçinin cenazesi Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)