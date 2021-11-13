Antep'te iş cinayeti: Asansör boşluğundan düştü

Antep'te, çalıştığı inşaatın 12. katından asansör boşluğuna düşen boya işçisi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir site inşaatında çalışan Salih B., İHA'nın aktardığına göre saat 16.30 sıralarında 12. kattan asansör boşluğuna düştü. Sesi duyan çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ancak 42 yaşındaki Salih B. olay yerinde hayatını kaybetti