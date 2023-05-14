Gaziantep'te bilgisi dışında Sandık Kurulu üyesi yapılan seçmenler oy kullanamadı

Gaziantep'te, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giden seçmenlerin, bilgileri dışında Sandık Kurulu üyesi yapıldığı ortaya çıktı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; Gaziantep'te yaklaşık 1000 seçmen, oy kullanmak için gittikleri okullarda bilgisi dışında Vatan Partisi’nin Sandık Kurulu üyesi yapıldığını öğrendi.

Söz konusu kişilerin, yaşlı ve okuma-yazma bilmeyen kişiler olduğu belirtildi. Sandık Kurulu üyesi yapılanlar, 142 Belgesi olmaması nedeniyle oy kullanamadı.

Sandık Kurulu üyelerince tutanak tutulmasının ardından seçmenler, oy kullanabilmek için 142 Belgesi almaya İlçe Seçim Kurulu’na başvuracak.

'Muhalif seçmenin oy kullanmasını engellemeye yönelik'

HDP, konuya dair açıklama yaptı. Açıklamada, “Özellikle yaş almış ve okuma-yazma bilmeyen kişilerden oluşan seçmenler bu nedenle kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanamamıştır. Kayıtlı oldukları sandıklara gittiklerinde durumdan haberdar olan seçmenler ellerinde 142 belgesi de olmadığı için görevli oldukları sandıklarda da oy kullanamamıştır. Duruma ilişkin tutanak tutulmuştur. İlçe Seçim Kurulu ‘düzenleyeceğimiz belgeyi alırlarsa oy kullanabilirler’ cevabını vermiştir. Muhalif seçmenin oy kullanmasını engellemeye yönelik bu hamleye karşı HDP ve Yeşil Sol Parti Seçim Takip ve Koordinasyon Merkezi gerekli girişimlerini sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan mağdur edilen seçmenlerin oy kullanabilmesi için avukatların devreye girdiği öğrenildi. Seçmenlerin, seçmeni oldukları sandıklarda oy kullanmaları için adliyeden gerekli evrakı aldıkları ve bazılarının oy kullanmaya başladıkları aktarıldı.

142 Belgesi nedir?

142 Belgesi, İlçe Seçim Kurulu tarafından Sandık Kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin, her birine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kullanabileceğini gösteren ve sandık seçmen listesindeki bilgileri kapsayan bir belgedir.