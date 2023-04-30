Gaziantep'te Belkız Semt Evi açıldı

Gaziantep'teki ikinci semt evi olan Belkız Semt Evi bugün TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz'ın katılımıyla açıldı.

Açılışta ilk olarak TKP milletvekili adayı Barış Fırat bir konuşma yaptı. Fırat şunları söyledi:

"Ziraat Mühendisiyim. Babam inşaat emekçisi, annem ev hanımı.

Gaziantep tüm Türkiye gibi çok verimli topraklara sahip, toprağa ne ekseniz size karşılığını fazlasıyla verebilecek güçte bir şehir.

Yoksulluğun derinleştiği bir düzen bu. Biz buna karşıyız. Sokakta aç yatan insanları, yetersiz beslenmeden hasta olan çocukları yaratıyor bu düzen. Oysa ülkenin kaynakları doğru kullanıldığında herkese yetecek kadar yemek, herkese yetecek kadar su, herkese yetecek kadar ev var. Ama birilerinin açgözlülüğü, para hırsı yani bu sistemin kendisi bizi suyumuz çıkana kadar eziyor. Bu sömürüden, bu ahlaksızca düzenden birileri zengin oluyor.

Ben bu ahlaksızlığa, namussuzluğa karşı hesap sormak için adayım. Fabrikada haksızlık yaşarsın TKP yanıbaşındadır, HES santrali kurarlar köyüne TKP oradadır. Afet olur TKP dayanışmak, birlikte zorlukların üstesinden gelmek için elini uzatır. Bugün açılan Belkız Semt Evide dostlarımıza, emekçilere uzattığımız bir eldir. Gelin bu ele güç verin."

Daha sonra TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz söz aldı. Türkiye'de emekçilerin pandemi süreci ile beraber derin bir yoksulluğa ve yalnızlığa itildiğini belirten Yılmaz, yaşanılan afetlerle beraber de binlerce insanın yalnızlığa terk edildiğini, Türkiye Komünist Partisi'nin umudu ve dayanışmayı örgütlemek üzere semt evlerini yaygınlaştırdığını ifade etti.

Yılmaz seçimlerde umudu, dayanışmayı, iyiliği örgütlemek ve çoğaltmak için TKP'ye oy verme çağrısında bulundu.

Etkinlik TKP'nin Gaziantep milletvekili adaylarının tanıtımının ardından sunulan şiir dinletisi ile sona erdi.