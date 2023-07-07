Gaziantep'te ağır hasarlı 4 katlı binanın bir kısmı çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep İslahiye'de Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi'nde bulunan 4 katlı binadan gece saatlerinde sesler duyulması üzerine bölgede bulunan polis ekipleri çevrede önlem aldı.

DHA'nın haberine göre, polisler bölgedeki vatandaşlara yönelik uyarı anonsları yaparken, binanın çevresindeki iş yerleri de tedbiren kapatıldı.

Kısa süre sonra 4 katlı binanın bir kısmı büyük gürültü ile yıkıldı.

Yıkım ile birlikte çevrede toz bulutu oluşurken, vatandaşlar ise koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Yıkımın ardından ekiplerin yaptıkları arama ve taramada enkazda kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Kısmen çöken 4 katlı binanın ayakta kalan ve risk oluşturan kısımları da kontrollü şekilde yıkıldı.