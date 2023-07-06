Depremzedelere yardım dağıtan bir çadıra kundaklama iddiası

Hatay'da Defne ilçesine bağlı Gümüşgöze Mahallesi'ndeki bir çadırkentte içinde dayanışma malzemelerinin olduğu bir çadır ateşe verildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldığı iddia edilen çadırda birçok yardım malzemesi, gıda ve kıyafet gibi ürünler bulunuyordu.

'Olay yerinde uyuşturucu madde numuneleri toplandı'

Yardım malzemelerinin depolandığı çadırın gece geç saatlerde ateşe verilmesiyle, çadırkentte kalan depremzedeler olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polislerin çadıra yakın yerlerde uyuşturucu madde ve çadırı tutuşturmak için çeşitli ürünler tespit ettiğini belirten görgü tanıkları yangının kısa sürede tüm çadırı kapladığını ifade ediyor.

Çıkan yangında tüm malzemeler zarar gördü

Çıkan yangın nedeniyle tüm yardım ve dayanışma malzemeleri zarar görürken çadırkent çevresindeki depremzedelerin ihtiyaçlarının bir süre boyunca karşılanamadığı ifade ediliyor. Konuyu soL Haber'e anlatan gördü tanıkları "Kötü niyetli kişiler yapmıştır bunu. Kim niye yapsın. Burası bir depo gibi bir ortak kullanım alanı gibiydi. Kıyafeti olmayan ya da bir temizlik malzemesine ihtiyaç duyan kişi alıp götürüyordu buradan malzemesini fazlası olan getiriyordu bir başkası da kullansın diye. Şimdi tamamı küle döndü. Yazık bu insanlara bunca emeğe" diyor.

Çıkan yangında bir depremzede yaralandı

Çıkan yangın sonucunda bir derneğe ait olduğu ifade edilen yardım çadırı hızla yanarken, yangına gece uykusunda yakalanan yakın bir çadırdaki depremzedenin ise ayağının yandığı ifade ediliyor. Yaralanan depremzedenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken Hatay Emniyeti'nin şüpheliler hakkında çalışma başlattığı ifade ediliyor.

Depremzedeler küle dönen yardım malzemelerinin ise yerine yenilerinin konulması için dayanışma çağrısında bulunuyor.